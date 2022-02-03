Министр спорта сообщил, сколько стоила Украине подготовка спортсменов к Олимпиаде в Пекине

"Все, что федерации просили у государства для подготовки к Пекину, мы все дали", - заявил Вадим Гутцайт.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, сколько государство потратило на подготовку олимпийцев к зимним Играм-2022 в Пекине.

"В 2021 году нам обошлось в 75,5 млн гривень, а в 2022-м 11,5 млн гривень было потрачено на подготовку наших команд. Итого 87 млн за последние два года. Ведь еще были до этого за два года примерно такие же суммы", - цитирует министра "Трибуна".

"Все, что федерации просили у государства для подготовки к Пекину, мы все дали, - заявил Вадим Гутцайт. - Два месяца назад я собирал всех президентов федераций и главных тренеров. Спрашивал, какие проблемные вопросы, чего не хватает, что не сделано. Все сказали, что полностью, как никогда, были выполнены обязательства государства предоставить средства на подготовку наших спортсменов".

"На 95 процентов закупили нужный инвентарь. Все было сделано вовремя. Неделю назад была еще одна онлайновая встреча со спортсменами и с тренерами. Я еще раз переспросил, есть ли вопросы или замечания. Все замолчали, сказали, что все хорошо. Я тогда не знаю, если кто-то после Олимпиады скажет, что чего-то не хватило. Такое тоже бывает", - добавил профильный министр.

Раньше Гутцайт рассказал, что будет считаться провалом для Украины на Олимпиаде в Пекине.