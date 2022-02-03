Еще один украинский олимпиец сдал положительный тест на COVID-19

Фигурист Иван Шмуратко стал вторым украинским спортсменом на Олимпиаде в Пекине, который сдал положительный тест на ковид, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Первыми соревнованиями с участием наших спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх будет командный турнир по фигурному катанию, стартующий в день открытия Игр-2022, 4 февраля.

Украину будет представлять София Голиченко-Артем Даренский в спортивных парах, Александра Назарова-Максим Никитин в танцах на льду и Анастасия Шаботова в женском одиночном катании.

Из-за подтвержденного положительного теста у Шмуратка, он не сможет помочь команде.

Согласно регламенту проведения соревнований допускается участие в турнире в трех видах вместо четырех. Кстати, из-за положительных тестов у фигуристов в других сборных, это не единичный случай на Играх-2022 непосредственно в этом виде программы.

"Пока чувствую опустошение, к сожалению коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований.

Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока еще дистанционно, и жду своего возвращения на Олимпийский лед как можно скорее", - прокомментировал Иван.

Пока фигурист чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.

Ранее положительный тест на коронавирус составила капитан биатлонной женской команды Елена Белосюк.