Футбольный клуб расформировал команду, которая еще в прошлом сезоне выступала в Украинской премьер-лиге, - СМИ

У руководства "Олимпика" нет средств на содержание команды.

Накануне состоялось собрание футбольного клуба "Олимпик", на котором было принято решение расформировать команду, сообщает Footboom.

Руководство донецкого клуба объявило, что нет средств на финансирование команды.

По этой причине футболистам будет предоставлен статус свободных агентов.

В случае снятия команды с чемпионата в первой лиге останется 15 участников. В оставшихся матчах сезона дончанам будут присуждены технические поражения.

В свою очередь президент ПФЛ Александр Каденко заявил, что пока не владеет информацией о возможном снятии "Олимпика" с чемпионата.

"Из клуба к нам никто не обращался, официальных бумаг мы не получали, - отметил функционер. - Будем связываться с руководителями "Олимпика", выяснять причины, - добавил Каденко.

Напомним, "Олимпик" по итогам сезона-2020/21 занял первое место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги и был вынужден опуститься в Первую лигу.