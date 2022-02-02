Министр спорта заявил, что будет считаться провалом для Украины на Олимпиаде в Пекине

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, чего ждут от украинских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.

"Я же трезвый мужчина, понимаю шансы. Из чего состоят наши прогнозы? Из выступлений на чемпионатах Европы и мира. Например, в летних видах на этих чемпионатах было много медалей.

Поэтому был и прогноз медалей (в Токио. – LB.ua). Я предполагал, что будет 15-16 медалей, а получилось 19", – цитирует Гутцайта "Трибуна".

При этом министр отметил, что будет считаться провалом для украинского спорта в Пекине.

"Если не будет никакой медали. Вы же понимаете, что в спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-то есть в государстве", - подчеркнул министр.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Украину на Играх представят 45 спортсменов.

Напомним, сегодня олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону Елена Белосюк получила положительный тест на коронавирус. Ее заменит Анастасия Меркушина.