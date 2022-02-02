Игрок "Динамо" стал четвертым украинцем в венгерском "Фехерваре". Футбол

"Фехервар" становится базовой командой для украинцев Венгрии.

Игрок "Динамо" стал четвертым украинцем в венгерском "Фехерваре"
Артем Шабанов
Фото: Денис Руденко

Защитник "Динамо" Артем Шабанов продолжит карьеру в венгерском "Фехерваре", сообщает FootBoom.com.

29-летний украинец подписал контракт на 2,5 года с бронзовым призером в прошлом чемпионате Венгрии.

В этом сезоне Шабанов сыграл в восьми матчах "Динамо" и забил один мяч. Игроком киевлян он стал в 2018 году.

Напомним, в середине января в "Фехервар" перешел другой футболист "Динамо", полузащитник Богдан Леднев, который будет играть в Венгрии на правах аренды.

Таким образом, украинская диаспора в "Фехерваре" увеличилась до четырех человек: клубные цвета "Фехервара" также защищают Иван Петряк и Евгений Макаренко.

После 18 туров "Фехервар" занимает четвертое место в чемпионате Венгрии. Отставание от лидера "Ференцвароша" составляет 9 очков.

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