Стало известно, кто заменит Белосюк в олимпийской биатлонной сборной

Анастасия Меркушина уже готовится к вылету в столицу Китая.

После информации о положительном тесте на коронавирус у капитана биатлонной женской команды Елены Белосюк стало известно, что в составе сборной Украины ее может заменить Анастасия Меркушина, сообщает sport.ua.

Эту информацию подтвердил президент Федерации биатлона Владимир Бринзак.

Анастасия уже получила распоряжение готовиться к вылету в Пекин. Сейчас биатлонистка находится в Чехии, где готовилась к этапу Кубка IBU, который состоится в ближайшие выходные.

По правилам пекинской Олимпиады, спортсмена могут заменить в составе национальной команды в случае форс-мажора или положительного теста на коронавирус до 2 февраля включительно.

По самой Белосюк, скорее всего, она отправится на самоизоляцию, как это раньше произошло со старшим тренером мужской сборной Юрием Санитрой, а также массажистом женской команды и сервисменом.