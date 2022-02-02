В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня

Из-за коронавируса маршрут сократили и построили подальше от оживленных районов и с минимальным количеством зрителей.

Фото: beijing2022.cn

Сегодня в Пекине стартовала традиционная эстафета олимпийского огня, сообщает официальный сайт Игр.

Из-за пандемии коронавируса маршрут сократили и построили подальше от оживленных районов и с минимальным количеством зрителей.

Эстафета включает 12 реперных точек на территории трех локаций Игр: в Пекине, столичном районе Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.

Забег завершится 4 февраля – в день официальной церемонии открытия Олимпийских игр-2022.

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