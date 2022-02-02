Украинская биатлонная сборная потеряла олимпийскую чемпионку, которая сдала в Пекине положительный тест на COVID-19

Олимпийская сборная Украины накануне Игр понесла первые потери среди спортсменов из-за коронавируса.

Тест олимпийской чемпионки сочинской Олимпиады-2014 в эстафетной биатлонной гонке Елены Белосюк (Подгрушная) дал положительный результат, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Таким образом, 35-летняя сильнейшая украинская биатлонистка не сможет принять участие в первых стартах на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

По словам главного тренера женской сборной Украины Уроша Велепеца, ночью у Белосюк была высокая температура.

"Боялись этого с первого дня. Пошел "эффект домино". Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня первый спортсмен получил положительный тест - Елена Белосюк.

Ее готовили почти круглый год. Она пожертвовала целый сезон, чтобы готовиться к Олимпиаде", - заявил Пасха.

"Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест. Нужно понять, сможет ли она вернуться к ритму. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам", - подчеркнул руководитель женской сборной.

Напомним, главный тренер биатлонной сборной Украины Юрай Санитра по прибытии в Пекин сдал положительный тест на коронавирус.