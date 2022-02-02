РоSSия обыграла Грузию и встретится с Украиной в полуфинале футзального Евро-2022. Футбол

Матч состоится послезавтра.

РоSSия обыграла Грузию и встретится с Украиной в полуфинале футзального Евро-2022
Росія - Грузія
Фото: АМФР

Сборная РоSSии по футзалу 4 февраля сыграет с Украиной на Евро-2022.

Это стало известно после матча 1/4 финала, в котором россияне обыграли дебютанта турнира команду Грузии – 3:1.

В первом тайме соперники обменялись голами. В середине второго тайма россияне во второй раз в матче вышли вперед, а на последней минуте Грузия сменила кипера на пятого полевого, что привело к точному удару соперника по пустым воротам со своей половины поля.

За право сыграть в финале РоSSия поспорит с Украиной, которая днем ранее в своем четвертьфинале сенсационно обыграла Казахстан – самую забивающую команду группового этапа, одного из лидеров европейского рейтинга (5:3).

Наша сборная впервые за 17 лет пробилась в полуфинал мини-футбольного Евро. Что отличает нынешнюю команду Александра Косенко — в ней вообще нет натурализованных игроков, в отличие от тех же сборных РоSSии, Грузии или Казахстана.

Встреча пройдет в Амстердаме 4 февраля на арене Ziggo Dome.

С 2014 года УЕФА пытается исключать матчи роSSийских и украинских команд против друг друга. Перед чемпионатом Европы по футзалу во время жеребьевки эти команды попали в одну группу, но организаторы затем их развели во избежание проблем. Однако сетка турнира все равно их свела – в матче за выход в финал.

Начало поединка – в 18.00.

Вторую пару полуфиналистов составили сборные Испании и Португалии.

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