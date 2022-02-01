Американский баскетболист "Черкасских обезьян" дезертировал из клуба и оставил Украину из-за страха за свою жизнь

На Дювона Максвелла повлияла ситуация в Украине.

Американский баскетболист "Черкасских обезьян" дезертировал из клуба и оставил Украину из-за страха за свою жизнь
Дювон Максвелл
Фото: БК "Черкаські Мавпи"

Американский баскетболист Дювон Максвелл самовольно покинув расположение БК "Черкасские Обезьяны", сообщает клубная пресс-служба.

Эти действия баскетболист совершил после матча с "Будивельником" (82:96), состоявшемся 28 января в Черкассах.

Таким образом, Максвелл нарушил условия контракта с "Черкасскими Обезьянами", отмечается в заявлении.

Отметим, что игрок покинул клуб из-за возможной интервенции РоSSии в Украину.

"Я был напуган, моя семья была напугана, поэтому я решил, что такой ход будет лучшим развитием событий", – сказал Максвелл для BeBasket.

Максвелл провел за клуб 26 матчей, в среднем набирал 15,2 очка, делал 7,8 подбора, 2,5 передачи. Он был 5-м игроком лиги по перехватам и 2-м игроком лиги по блок-шотам.

Также известно, что агенты легионеров ранее потребовали, чтобы некоторые клубы отпустили игроков.

Напомним, ранее из-за угрозы возобновления активных боевых действий в Украине южненский "Химик" покинул один из лучших игроков, защитник Дион Эдвин, признававшийся лучшим баскетболистом Суперлиги.

По информации источника, Эдвин покинул Украину из-за опасений за собственную безопасность на фоне возможной военной интервенции РоSSии в Украину.

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