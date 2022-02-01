В Пекине еще два члена олимпийской сборной Украины получили положительные результаты тестов на коронавирус

Речь идет не о спортсменах, а о персонале команды.

В олимпийской сборной Украины по биатлону, которая находится в кластере Чжанцзякоу, где и пройдут соревнования, выявлены новые случаи заражения коронавирусом, сообщает xsport.ua.

Результаты положительных тестов на Covid-19 получили еще два члена команды. Однако речь идет не о спортсменах, а о персонале команды.

Зараженные изолированы в олимпийской деревне и в ближайшее время ожидают результатов повторного теста.

Ранее по прилету в Пекин на самоизоляцию должен был уйти главный тренер мужской сборной Юрай Санитра.

Также положительный тест был у тренера женской сборной Игоря Ященко, однако на следующий день специалист сдал уже отрицательный тест и был освобожден от самоизоляции, сообщила пресс-служба Федерации биатлона Украины.