Миколенко рассказал, что труднее всего в адаптации в Ливерпуле

Украинец изучает мерсисайдский английский.

Миколенко рассказал, что труднее всего в адаптации в Ливерпуле
Віталій Миколенко
Фото: УАФ

Зимний новичок ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко в интервью YouTube-каналу Влады Седан признался, что адаптация в английском клубе после перехода из киевского "Динамо" идет не совсем гладко.

И причиной украинец назвал языковой барьер. При этом Виталий отметил диалект английского языка, распространенный на территории метропольного графства Мерсисайд, на котором разговаривают многие игроки "Эвертона". В результате чего его понимание партнеров остается на низком уровне.

"Язык труднее всего дается в плане адаптации. Тем более, здесь диалект другой и акцент. Приятно, что когда ребята обращаются ко мне и задают вопросы, то делают это максимально простым английским, чтобы мне было комфортно.

Когда я сажусь за стол, а они разговаривают между собой, то я вообще несколько слов только понимаю", – рассказал Миколенко.

Отметим, что у Виталия будет еще время изучить скауз (ливерпульский английский), ведь он подписал с "ирисками" контракт до лета 2026 года.

В настоящее время Миколенко провел в составе ливерпульской команды два матча.

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