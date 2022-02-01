"Барселона" обратилась в прокуратуру из-за финансовых махинации бывшего президента

Финансовую деятельность Жозепа Бартомеу в клубе проверят.

"Барселона" обратилась в прокуратуру из-за финансовых махинации бывшего президента
Жоан Лапорта
Фото: Twitter

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что предыдущее руководство клуба во главе с Жозепом Бартомеу подозревают в финансовых нарушениях.

"Правление хотело проанализировать экономическую ситуацию в клубе, чтобы понять, какие ресурсы нам доступны. Мы пригласили комплексную проверку, выявившую некоторые сомнительные операции.

Были обнаружены безосновательные, недобросовестные и несравнимые платежи. Это подтверждает недобросовестное ведение бюджета клуба, а также не исключает обогащения тех, кто к этому причастен", - цитирует Лапорту Marca.

"Все собранные сведения переданы в прокуратуру. У них есть все материалы с неопровержимыми фактами. Мы делаем так, потому что сосьос имеют право знать, что именно привело к такому плачевному состоянию.

Я был в шоке. Мы решили сообщить факты, потому что мы не полицейские или судьи и мы не хотим использовать ресурсы клуба в судебных разбирательствах. Виновных будет определять прокуратура", - подчеркнул президент "Барсы".

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