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2022-01-31
УЕФА подал в суд на пиццерию из-за названия блюда "Лига шампиньонов". Футбол
Она созвучна названию Лиги чемпионов.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за названия пиццы Champignons League ("Лига шампиньонов"), которая созвучна названию Лиги чемпионов (Champions League).
В пиццерии к заявлению отнеслись с юмором. Организация опубликовала в Instagram письмо из суда, заявив, что обращение из УЕФА означает, что они находятся на правильном пути.