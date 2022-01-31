УЕФА подал в суд на пиццерию из-за названия блюда "Лига шампиньонов". Футбол

Она созвучна названию Лиги чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за названия пиццы Champignons League ("Лига шампиньонов"), которая созвучна названию Лиги чемпионов (Champions League).

В пиццерии к заявлению отнеслись с юмором. Организация опубликовала в Instagram письмо из суда, заявив, что обращение из УЕФА означает, что они находятся на правильном пути.

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