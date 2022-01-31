В пиццерии к заявлению отнеслись с юмором. Организация опубликовала в Instagram письмо из суда, заявив, что обращение из УЕФА означает, что они находятся на правильном пути.



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[url=http://novostey.com/sport/news952139.html]УЕФА подал в суд на пиццерию из-за названия блюда "Лига шампиньонов". Футбол - Спорт на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/sport/news952139.html>УЕФА подал в суд на пиццерию из-за названия блюда "Лига шампиньонов". Футбол - Спорт на Новостей.COM</a>

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