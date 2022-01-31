Клуб Первой лиги заявил Усика для участия в турнире Winter Cup-2022.

Чемпион мира по боксу вспомнит молодость.

Клуб Первой лиги заявил Усика для участия в турнире Winter Cup-2022
Олександр Усик
Фото: Инстаграм

Чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 КО) предоставляется возможность вспомнить навыки игры в футбол, но теперь уже на профессиональном уровне.

Клуб Первой лиги "Полесье" решил пригласить прославленного боксера к себе в команду для участия в предсезонном турнире Winter Cup-2022.

Директор "Полесья" Владимир Загурский прокомментировал эту информацию.

"Он (Усик, - прим. LB.ua) хороший друг президента нашего клуба (Геннадий Буткевич - прим. – LB.ua). После того, как было принято решение о проведении Winter Cup-2022, у нашего президента, выступившего спонсором этого турнира наряду с Александром Ярославским и телеканалами "Футбол" возникла идея, чтобы Александр Усик дебютировал за нашу команду", - цитирует Загурского FanDay.

"Все знают, что у него футбольное прошлое, в детстве и юношестве Александр играл за "Таврию". Кроме того, сам Усик хотел сыграть за "Полесье". Президент поддержал его в этом, а он согласился на его предложение", - уточнил директор клуба.

При этом Загурский отметил, что Усик еще не присоединился к тренировочным занятиям команды.

Дебют Усика за "Полесье" ожидается в четверг, 3 февраля. В этот день житомирская команда сразится с "Вересом".

Добавим, что турнир пройдет 3-12 февраля в турецком Белеке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Требуют ПЦР-тест боб-саней: олимпийский Китай выставил странное условие УкраинеТребуют ПЦР-тест боб-саней: олимпийский Китай выставил странное условие Украине
Вратарь "Динамо" получил перелом носа и сотрясение мозга в спарринге на тренировочном сбореВратарь "Динамо" получил перелом носа и сотрясение мозга в спарринге на тренировочном сборе
Усик не станет в ближайшее время абсолютным чемпионом: WBC успешно провела торги по бою Фьюри - УайтУсик не станет в ближайшее время абсолютным чемпионом: WBC успешно провела торги по бою Фьюри - Уайт
Виталий Кличко обратился к ДжошуаВиталий Кличко обратился к Джошуа
"Ворскла" подписала игрока сборной Северной Македонии. Футбол"Ворскла" подписала игрока сборной Северной Македонии. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Клуб Миколенко "Эвертон" назначил нового главного тренераКлуб Миколенко "Эвертон" назначил нового главного тренера
Испанский клуб арендовал венесуэльского форварда "Динамо"Испанский клуб арендовал венесуэльского форварда "Динамо"
"Ювентус" первый из топ-клубов Европы оформил громкий трансфер зимней кампании"Ювентус" первый из топ-клубов Европы оформил громкий трансфер зимней кампании
Клуб Английской премьер-лиги назначил уже третьего главного тренера за сезонКлуб Английской премьер-лиги назначил уже третьего главного тренера за сезон
Промоутер Усика расставил точки над "I" в саге о бое украинца с ФьюриПромоутер Усика расставил точки над "I" в саге о бое украинца с Фьюри
Промоутер Фьюри заявил, что люди с Ближнего Востока готовы профинансировать бой с Усиком за звание абсолютного чемпионаПромоутер Фьюри заявил, что люди с Ближнего Востока готовы профинансировать бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона
44-летний хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" избил соперника, жестко встретившего его одноклубника44-летний хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" избил соперника, жестко встретившего его одноклубника
Скандал в украинском хоккее продолжается: ФХУ дисквалифицировала более полутора сотен хоккеистов СуперлигиСкандал в украинском хоккее продолжается: ФХУ дисквалифицировала более полутора сотен хоккеистов Суперлиги
Клуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренераКлуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренера
Владимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допингаВладимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допинга
Последние новости
Подгружаем последние новости