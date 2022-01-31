Клуб Первой лиги заявил Усика для участия в турнире Winter Cup-2022.

Чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 КО) предоставляется возможность вспомнить навыки игры в футбол, но теперь уже на профессиональном уровне.

Клуб Первой лиги "Полесье" решил пригласить прославленного боксера к себе в команду для участия в предсезонном турнире Winter Cup-2022.

Директор "Полесья" Владимир Загурский прокомментировал эту информацию.

"Он (Усик, - прим. LB.ua) хороший друг президента нашего клуба (Геннадий Буткевич - прим. – LB.ua). После того, как было принято решение о проведении Winter Cup-2022, у нашего президента, выступившего спонсором этого турнира наряду с Александром Ярославским и телеканалами "Футбол" возникла идея, чтобы Александр Усик дебютировал за нашу команду", - цитирует Загурского FanDay.

"Все знают, что у него футбольное прошлое, в детстве и юношестве Александр играл за "Таврию". Кроме того, сам Усик хотел сыграть за "Полесье". Президент поддержал его в этом, а он согласился на его предложение", - уточнил директор клуба.

При этом Загурский отметил, что Усик еще не присоединился к тренировочным занятиям команды.

Дебют Усика за "Полесье" ожидается в четверг, 3 февраля. В этот день житомирская команда сразится с "Вересом".

Добавим, что турнир пройдет 3-12 февраля в турецком Белеке.