Клуб Миколенко "Эвертон" назначил нового главного тренера

Фрэнка Лэмпарда недолго оставался вне АПЛ.

Френк Лемпард
Фото: ФК "Евертон"
Френк Лемпард

Клуб украинца Виталия Миколенко "Эвертон" назначил главным тренером Фрэнка Лэмпарда, сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

С англичанином подписан контракт до конца 2024 года.

Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! ? pic.twitter.com/LuGqBCrrE7

— Everton (@Everton) January 31, 2022

Напомним, что после завершения карьеры игрока легенда "Челси" возглавлял клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти". Позже он возглавил родной "Челси", но в январе 2021 года он был уволен.

Напомним, что в начале года "Эвертон" простился с Рафаэлем Бенитесом из-за плохих результатов команды.

На данный момент "ыриски" занимают лишь 16 место в турнирной таблице АПЛ.

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