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2022-01-31
Клуб Миколенко "Эвертон" назначил нового главного тренера
Фрэнка Лэмпарда недолго оставался вне АПЛ.
Фото: ФК "Евертон"
Клуб украинца Виталия Миколенко "Эвертон" назначил главным тренером Фрэнка Лэмпарда, сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.
С англичанином подписан контракт до конца 2024 года.
Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! ?— Everton (@Everton)
pic.twitter.com/LuGqBCrrE7 January 31, 2022
Напомним, что после завершения карьеры игрока легенда "Челси" возглавлял клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти". Позже он возглавил родной "Челси", но в январе 2021 года он был уволен.
Напомним, что в начале года "Эвертон" простился с Рафаэлем Бенитесом из-за плохих результатов команды.
На данный момент "ыриски" занимают лишь 16 место в турнирной таблице АПЛ.