В Пекине антирекорд заболеваемости COVID-19 у связанных с Олимпиадой-2022 лиц

Официальная церемония открытия Игр – уже в ближайшую пятницу.

Фото: Xinhua

Оргкомитет Олимпийских игр-2022 на официальном сайте сообщил, что за последний день в Пекине были зафиксированы 37 новых случаев заболевания коронавирусом среди лиц, связанных с Олимпиадой.

12 положительных тестов получили члены спортивных делегаций (8 в аэропорту), а еще 25 – лица, связанные с проведением Игр (20 - по прилету в столицу Китая).

Раньше худшим результатом было 36 больных ковидом за сутки.