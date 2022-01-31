В Пекине антирекорд заболеваемости COVID-19 у связанных с Олимпиадой-2022 лиц

Официальная церемония открытия Игр – уже в ближайшую пятницу.

Фото: Xinhua

Оргкомитет Олимпийских игр-2022 на официальном сайте сообщил, что за последний день в Пекине были зафиксированы 37 новых случаев заболевания коронавирусом среди лиц, связанных с Олимпиадой.

12 положительных тестов получили члены спортивных делегаций (8 в аэропорту), а еще 25 – лица, связанные с проведением Игр (20 - по прилету в столицу Китая).

Раньше худшим результатом было 36 больных ковидом за сутки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Требуют ПЦР-тест боб-саней: олимпийский Китай выставил странное условие УкраинеТребуют ПЦР-тест боб-саней: олимпийский Китай выставил странное условие Украине
Вратарь "Динамо" получил перелом носа и сотрясение мозга в спарринге на тренировочном сбореВратарь "Динамо" получил перелом носа и сотрясение мозга в спарринге на тренировочном сборе
Усик не станет в ближайшее время абсолютным чемпионом: WBC успешно провела торги по бою Фьюри - УайтУсик не станет в ближайшее время абсолютным чемпионом: WBC успешно провела торги по бою Фьюри - Уайт
Виталий Кличко обратился к ДжошуаВиталий Кличко обратился к Джошуа
"Ворскла" подписала игрока сборной Северной Македонии. Футбол"Ворскла" подписала игрока сборной Северной Македонии. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
МОК опубликовал правила использования соцсетей для официальных лиц Олимпиады в ПекинеМОК опубликовал правила использования соцсетей для официальных лиц Олимпиады в Пекине
В Пекине второй тест на коронавирус главного тренера сборной Украины по биатлону оказался отрицательнымВ Пекине второй тест на коронавирус главного тренера сборной Украины по биатлону оказался отрицательным
За старт Олимпиады-2022 становится тревожно: в Пекине зафиксировано 15 новых случаев коронавируса в связанных с Играми лицЗа старт Олимпиады-2022 становится тревожно: в Пекине зафиксировано 15 новых случаев коронавируса в связанных с Играми лиц
В Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегацийВ Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегаций
Спортивный министр рассказал, что должны делать в Пекине украинские спортсмены на фоне роSSийского флагаСпортивный министр рассказал, что должны делать в Пекине украинские спортсмены на фоне роSSийского флага
МОК сообщил о карантинных условиях на Олимпиаде-2022 в ПекинеМОК сообщил о карантинных условиях на Олимпиаде-2022 в Пекине
Швейцария обратилась в МОК с просьбой обсудить перенос Олимпиады-2022 в ПекинеШвейцария обратилась в МОК с просьбой обсудить перенос Олимпиады-2022 в Пекине
Бойкотирующих стало больше: исламское духовенство запретило мусульманам посещать Олимпиаду-2022 в ПекинеБойкотирующих стало больше: исламское духовенство запретило мусульманам посещать Олимпиаду-2022 в Пекине
Вследствие COVID-19 умер чемпион мира по кикбоксингу, выступавший против вакцинацииВследствие COVID-19 умер чемпион мира по кикбоксингу, выступавший против вакцинации
Еще одна страна не отправит на Олимпиаду в Пекине делегацию правительстваЕще одна страна не отправит на Олимпиаду в Пекине делегацию правительства
Последние новости
Подгружаем последние новости