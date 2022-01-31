Сборную Польши по футболу возглавил Чеслав Михневич

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Сборную Польши по футболу возглавил Чеслав Михневич
Фото: pzpn.pl

Новым главным тренером сборной Польши по футболу назначен 51-летний польский специалист Чеслав Михневич, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза (PZPN).

"После разговоров, анализа и долгих раздумий я сделал выбор, которым доволен, и считаю его лучшим из возможных в нынешних условиях.

Тренер Михневич убедил меня конкретикой своих планов. Наша главная цель - матчи плей-офф и, как мы оба считаем, выход на Чемпионат мира в Катаре", - цитирует главу PZPN Цезария Кулеша пресс-служба организации.

В первом матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Польши сыграет с Россией 24 марта. В случае успеха польская команда встретится с победителем пары Швеция – Чехия 29 марта.

Напомним, одним из кандидатов на должность наставника bia?o-czerwonych называли Андрея Шевченко. Однако украинскому специалисту не удалось договориться о расторжении контракта с бывшим работодателем – клубом "Дженоа".

Добавим, что Шевченко уволен с должности главного тренера генуэзского клуба, однако контракт с ним не расторгнут.

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