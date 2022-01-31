Супряга перешел в итальянскую "Сампдорию"

Владислав до конца сезона арендован генуэзским клубом.

Супряга перешел в итальянскую "Сампдорию"
Владислав Супряга
Фото: fcdynamo.com

Киевское "Динамо" и "Сампдория" достигли договоренности об аренде форварда "бело-синих" Владислава Супряги генуэзским клубом, сообщает пресс-служба чемпионов Украины.

21-летний уроженец Одессы переходит в стан чемпионов Серии А-1990/91 на правах аренды до конца сезона. В контракте прописано, что il Doria сможет выкупить права на игрока по истечении срока аренды. Сумма выкупа в договоре не сообщается.

Отметим, что Супряга провел с киевским клубом первый учебно-тренировочный сбор в Испании. В нынешнем сезоне Владислав провел за "Динамо" 6 матчей (3 – УПЛ, 2 – Лига чемпионов, 1 – Суперкубок Украины), однако голевыми действиями не отличился.

Добавим, что в Серии А уже играют два украинца: Руслан Малиновский защищает цвета "Аталанты", а также игрок бергамского клуба Виктор Коваленко на правах аренды играет за "Специю".

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