Сенегал стал последним участником полуфинала Кубка африканских наций. Футбол

В Камеруне подходит к завершающей фазе чемпионат континента по футболу.

В Камеруне матчем Сенегал – Экваториальная Гвинея (3:1) завершилась четвертьфинальная кампания Кубка африканских наций – главное соревнование национальных сборных Африки по футболу.

Другие матчи стадии 1/4 финала принесли следующие результаты:

  • Гамбия – Камерун 0:2
  • Буркина-Фасо – Тунис 1:0
  • Египет - Марокко 2:1 (доб. время).

Полуфиналы:

  • 2 февраля, среда, Буркина-Фасо – Сенегал, 21:00
  • 3 февраля, четверг, Камерун – Египет, 21:00.

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