Сенегал стал последним участником полуфинала Кубка африканских наций. Футбол

В Камеруне матчем Сенегал – Экваториальная Гвинея (3:1) завершилась четвертьфинальная кампания Кубка африканских наций – главное соревнование национальных сборных Африки по футболу .

В Камеруне подходит к завершающей фазе чемпионат континента по футболу.