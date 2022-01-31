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2022-01-31
Сенегал стал последним участником полуфинала Кубка африканских наций. Футбол
В Камеруне подходит к завершающей фазе чемпионат континента по футболу.
В Камеруне матчем Сенегал – Экваториальная Гвинея (3:1) завершилась четвертьфинальная кампания Кубка африканских наций – главное соревнование национальных сборных Африки по футболу.
Другие матчи стадии 1/4 финала принесли следующие результаты:
- Гамбия – Камерун 0:2
- Буркина-Фасо – Тунис 1:0
- Египет - Марокко 2:1 (доб. время).
Полуфиналы:
- 2 февраля, среда, Буркина-Фасо – Сенегал, 21:00
- 3 февраля, четверг, Камерун – Египет, 21:00.