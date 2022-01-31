Стали известны суммы призовых украинских спортсменов на Олимпиаде-2022

Они ничем не отличаются от призовых летних Игр-2020 в Токио.

Фото: twitter.com/Beijing2022

Уже в пятницу, 4 февраля, в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры-2022.

На предстоящих соревнованиях выступят 45 спортсменов из Украины, которые будут бороться за медали в 12-ти дисциплинах: биатлоне, лыжной гонке, фигурном катании, санном спорте, фристайле, прыжках с трамплина, шорт-треке, горнолыжном спорте, сноуборде.

Стало известно, какую сумму призовых получат наши спортсмены, если выиграют олимпийскую медаль.

Примечательно, что такие же суммы призовых спортсмены получали на двух последних зимних Олимпиадах – в 2014 и 2018 годах, а также на летних ОИ-2020 в Токио, состоявшихся летом 2021 года.

На Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Копилку своих медалей украинцы могут пополнить уже в субботу, когда в биатлоне пройдет смешанная эстафета 4х6 км. Старт гонки – в 11:00 по Киеву.

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