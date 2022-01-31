Стали известны суммы призовых украинских спортсменов на Олимпиаде-2022

Они ничем не отличаются от призовых летних Игр-2020 в Токио.

Фото: twitter.com/Beijing2022

Уже в пятницу, 4 февраля, в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры-2022.

На предстоящих соревнованиях выступят 45 спортсменов из Украины, которые будут бороться за медали в 12-ти дисциплинах: биатлоне, лыжной гонке, фигурном катании, санном спорте, фристайле, прыжках с трамплина, шорт-треке, горнолыжном спорте, сноуборде.

Стало известно, какую сумму призовых получат наши спортсмены, если выиграют олимпийскую медаль.

"Золото" – 125 тысяч долларов (3,5 млн. гривен);

"Серебро" – 80 тысяч долларов (2,2 млн. гривен);

"Бронза" – 55 тысяч долларов (1,5 млн. гривен).

Примечательно, что такие же суммы призовых спортсмены получали на двух последних зимних Олимпиадах – в 2014 и 2018 годах, а также на летних ОИ-2020 в Токио, состоявшихся летом 2021 года.

На Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.