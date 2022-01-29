Сборная Украины проиграла Португалии на чемпионате Европы по футзалу, но вышла в четвертьфинал

Очевидное – невероятное.

Сборная Украины проиграла Португалии на чемпионате Европы по футзалу, но вышла в четвертьфинал
Фото: УАФ

Сборная Украины по футзалу свой заключительный матч группового этапа финальной части чемпионата Европы играла против действующих чемпионов - португальцев.

Подчиненные Александра Косенко провели достойный поединок, но все же вынуждены были признать свое поражение - 0:1.

Это было второе поражение украинцев в трех матчах на турнире.

Тем не менее, в параллельном матче нашей группы сборная Сербия сделала нам подарок. Проигрывая хозяевам первенства нидерландцам во втором тайме 0:2, сербы сумели вырвать победу – 3:2.

Таким образом, португальцы набрали 100-процентный результат, а три команды – Украина, Нидерланды и Сербия набрали по 3 очка. Но за счет лучшей разницы мячей Украина (+3) обошла и нидерландцев (-3), и сербов (-6).

В четвертьфинале команда сыграет 31 января в Амстердаме против сборной Казахстана.

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