Сборная Украины проиграла Португалии на чемпионате Европы по футзалу, но вышла в четвертьфинал
Очевидное – невероятное.
Сборная Украины по футзалу свой заключительный матч группового этапа финальной части чемпионата Европы играла против действующих чемпионов - португальцев.
Подчиненные Александра Косенко провели достойный поединок, но все же вынуждены были признать свое поражение - 0:1.
Это было второе поражение украинцев в трех матчах на турнире.
Тем не менее, в параллельном матче нашей группы сборная Сербия сделала нам подарок. Проигрывая хозяевам первенства нидерландцам во втором тайме 0:2, сербы сумели вырвать победу – 3:2.
Таким образом, португальцы набрали 100-процентный результат, а три команды – Украина, Нидерланды и Сербия набрали по 3 очка. Но за счет лучшей разницы мячей Украина (+3) обошла и нидерландцев (-3), и сербов (-6).
В четвертьфинале команда сыграет 31 января в Амстердаме против сборной Казахстана.