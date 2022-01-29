Лайнсмены забыли флажки в отеле и отсудили отборочный матч ЧМ-2022 с помощью швабр и стюардских жилетов

Верх разгильдяйства и изобретательности.

Фото: скриншот

В американской отборочной кампании Чемпионата мира-2022 борьба подошла к завершающей стадии. Командам осталось провести по 3 матча.

Ажиотаж и ответственность за результат так высоки, что не устояли даже некоторые судьи.

Так, перед матчем сборных Чили и Аргентины (1:2) отличилась бригада бразильских арбитров во главе с Андерсоном Даронко.

Его помощники Фабрисиу Виларинью да Силва и Родригу Фигерейду забыли флажки в отеле.

Фото: скриншот

Нужно отдать должное предприимчивости и олимпийскому спокойствию бразильцев. Они, не долго думая, соорудили флажки из ручек швабр и жилеток стюардов.

Ноу-хау по-бразильски. Получилось даже очень естественно.

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