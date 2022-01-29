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2022-01-29
Лайнсмены забыли флажки в отеле и отсудили отборочный матч ЧМ-2022 с помощью швабр и стюардских жилетов
Верх разгильдяйства и изобретательности.
Фото: скриншот
В американской отборочной кампании Чемпионата мира-2022 борьба подошла к завершающей стадии. Командам осталось провести по 3 матча.
Ажиотаж и ответственность за результат так высоки, что не устояли даже некоторые судьи.
Так, перед матчем сборных Чили и Аргентины (1:2) отличилась бригада бразильских арбитров во главе с Андерсоном Даронко.
Его помощники Фабрисиу Виларинью да Силва и Родригу Фигерейду забыли флажки в отеле.
Фото: скриншот
Нужно отдать должное предприимчивости и олимпийскому спокойствию бразильцев. Они, не долго думая, соорудили флажки из ручек швабр и жилеток стюардов.
Ноу-хау по-бразильски. Получилось даже очень естественно.