"Ювентус" первый из топ-клубов Европы оформил громкий трансфер зимней кампании

Душан Влахович сменил Флоренцию на Турин.

Душан Влахович и директор клуба Маурицио Арривабене
Фото: ФК "Ювентус"
Душан Влахович и директор клуба Маурицио Арривабене

Пресс-служба "Ювентуса" объявила о подписании форварда "Фиорентины" Душана Влаховича.

Контракт серба стоил туринскому клубу 79,2 млн. евро, из которых 9,6 млн. предусмотрены в виде бонусов.

Таким образом, Влахович сделал себе своеобразный подарок на День рождения – 28 января сербу исполнилось 22 года.

Отметим, что Душан, забивший 20 голов за "фиалок" во всех соревнованиях этого сезона, вызвал интерес у нескольких клубов Английской премьер-лиги. В частности, им интересовался "Арсенал".

Однако серб предпочел продолжить карьеру в "Ювентусе".

"Ювентус" олицетворяет гордость, традиции, семью. "Ювентус" всегда рядом до последней минуты, он никогда не сдается", - цитирует игрока сборной Сербии Daily Mirror.

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