Миколенко лично презентовал Усику футболку "Эвертона"

Боксер в долгу не остался.

Фото: Коллаж: sport.segodnya.ua

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик обменялись подарками во время личной встречи.

Футболист подарил футболку "ирисок" со своим 19-м номером, а боксер презентовал перчатку.

Это следует из опубликованного материала на официальной странице Виталия в Instagram. "С чемпионом", - подписал совместное фото с Усиком футболист.

На чьей "земле" состоялась встреча – страница умалчивает.

Отметим, что Миколенко, который в начале года перешел в "Эвертон" из "Динамо", успел провести в составе "ирисок" всего два матча, и сейчас находится на больничном - у футболиста проблемы со спиной.

В свою очередь Усик жив-здоров и ждет решения Энтони Джошуа по поводу матча-реванша.

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