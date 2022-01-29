Миколенко лично презентовал Усику футболку "Эвертона"
Боксер в долгу не остался.
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик обменялись подарками во время личной встречи.
Футболист подарил футболку "ирисок" со своим 19-м номером, а боксер презентовал перчатку.
Это следует из опубликованного материала на официальной странице Виталия в Instagram. "С чемпионом", - подписал совместное фото с Усиком футболист.
На чьей "земле" состоялась встреча – страница умалчивает.
Отметим, что Миколенко, который в начале года перешел в "Эвертон" из "Динамо", успел провести в составе "ирисок" всего два матча, и сейчас находится на больничном - у футболиста проблемы со спиной.
В свою очередь Усик жив-здоров и ждет решения Энтони Джошуа по поводу матча-реванша.