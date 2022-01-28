Восходящая звезда американского хоккея отметился роскошным лакрос-голом в матче НХЛ

Тревор Зеграс сделал дубль в игре против "Монреаля".

Фото: USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Монреаль Канадиенс" принимал "Анахайм Дакс".

Матч завершился минимальной победой гостей – 5:4.

Дублем в составе "Дакса" отличился перспективный форвард Тревор Зеграс. Особенно хороша была первая шайба 20-летнего американца, ставшая настоящим украшением поединка.

По счету 3:1 в пользу "Анахайма" Тревор в кругу вброса сначала элегантно обыграл соперника, выкатился за ворота и оттуда выполнил лакросс, увеличив преимущество "Дакс" до трех шайб.

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