МОК опубликовал правила использования соцсетей для официальных лиц Олимпиады в Пекине
Появились некоторые ограничения.
Международный олимпийский комитет на своем официальном сайте опубликовал правила по публикациям в социальных сетях для спортсменов и других официальных лиц, связанных с проведением Олимпиады-2022.
Участников Игр несколько ограничили в публикации и распространении материалов (фото/аудио/видеосъемка).
При этом отмечается, что спортсменам и аккредитованным лицам можно делать фотографии с использованием непрофессионального оборудования, записывать аудио/видео и делиться ими в личных аккаунтах.
Однако размещать в соцсетях можно только материалы, которые сделаны в зрительных зонах и олимпийском поселке, за исключением "зон ограниченного доступа", к которым относят:
- места проведения соревнований и церемоний
- зоны для тренировок и выступлений
- "служебные зоны", предназначенные для поддержки проведения Игр, куда не допускаются зрители.
Кроме того, нельзя публиковать материалы о:
- больницах для пациентов с COVID-19
- станциях допинг-контроля
- фитнес-центрах
- столовой
- центре сбора образцов
- жилых зонах других олимпийских команд
Отмечается, что также нельзя делиться сделанными на Олимпиаде материалами в коммерческих или рекламных целях, в том числе "в любых благодарственных сообщениях с любыми индивидуальными спонсорами или другими третьими лицами, не спонсорами Олимпийских игр".
В документе МОК говорится, что спортсменам запрещено выступать в роли представителей СМИ.
Если участники Игр все же нарушат эти правила, то они должны будут удалить материалы из соцсетей. К тому же, МОК или национальный олимпийский комитет могут принять дополнительные меры.
Олимпиада-2022 начнется 4 февраля.