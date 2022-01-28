МОК опубликовал правила использования соцсетей для официальных лиц Олимпиады в Пекине

Появились некоторые ограничения.

МОК опубликовал правила использования соцсетей для официальных лиц Олимпиады в Пекине
Фото: olympics.com

Международный олимпийский комитет на своем официальном сайте опубликовал правила по публикациям в социальных сетях для спортсменов и других официальных лиц, связанных с проведением Олимпиады-2022.

Участников Игр несколько ограничили в публикации и распространении материалов (фото/аудио/видеосъемка).

При этом отмечается, что спортсменам и аккредитованным лицам можно делать фотографии с использованием непрофессионального оборудования, записывать аудио/видео и делиться ими в личных аккаунтах.

Однако размещать в соцсетях можно только материалы, которые сделаны в зрительных зонах и олимпийском поселке, за исключением "зон ограниченного доступа", к которым относят:

  • места проведения соревнований и церемоний
  • зоны для тренировок и выступлений
  • "служебные зоны", предназначенные для поддержки проведения Игр, куда не допускаются зрители.

Кроме того, нельзя публиковать материалы о:

  • больницах для пациентов с COVID-19
  • станциях допинг-контроля
  • фитнес-центрах
  • столовой
  • центре сбора образцов
  • жилых зонах других олимпийских команд

Отмечается, что также нельзя делиться сделанными на Олимпиаде материалами в коммерческих или рекламных целях, в том числе "в любых благодарственных сообщениях с любыми индивидуальными спонсорами или другими третьими лицами, не спонсорами Олимпийских игр".

В документе МОК говорится, что спортсменам запрещено выступать в роли представителей СМИ.

Если участники Игр все же нарушат эти правила, то они должны будут удалить материалы из соцсетей. К тому же, МОК или национальный олимпийский комитет могут принять дополнительные меры.

Олимпиада-2022 начнется 4 февраля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Требуют ПЦР-тест боб-саней: олимпийский Китай выставил странное условие УкраинеТребуют ПЦР-тест боб-саней: олимпийский Китай выставил странное условие Украине
Зеленский поздравил украинскую сборную, которая отправляется на Олимпиаду в ПекинЗеленский поздравил украинскую сборную, которая отправляется на Олимпиаду в Пекин
"Ворскла" подписала игрока сборной Северной Македонии. Футбол"Ворскла" подписала игрока сборной Северной Македонии. Футбол
В Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегацийВ Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегаций
В Харьковской области впервые проходят спортивные соревнования по сноукайтингуВ Харьковской области впервые проходят спортивные соревнования по сноукайтингу
Блок рекламы


Похожие новости
В Пекине второй тест на коронавирус главного тренера сборной Украины по биатлону оказался отрицательнымВ Пекине второй тест на коронавирус главного тренера сборной Украины по биатлону оказался отрицательным
За старт Олимпиады-2022 становится тревожно: в Пекине зафиксировано 15 новых случаев коронавируса в связанных с Играми лицЗа старт Олимпиады-2022 становится тревожно: в Пекине зафиксировано 15 новых случаев коронавируса в связанных с Играми лиц
В Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегацийВ Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегаций
Спортивный министр рассказал, что должны делать в Пекине украинские спортсмены на фоне роSSийского флагаСпортивный министр рассказал, что должны делать в Пекине украинские спортсмены на фоне роSSийского флага
Оргкомитет Олимпиады-2022 отказался продавать билеты на Игры из-за COVIDОргкомитет Олимпиады-2022 отказался продавать билеты на Игры из-за COVID
Forbes опубликовал список самых оплачиваемых спортсменок мира в 2021 году: в топ-3 сестры УильямсForbes опубликовал список самых оплачиваемых спортсменок мира в 2021 году: в топ-3 сестры Уильямс
FIS подтвердил факт использования нелегитимных смазок на Кубке Скандинавии лыжниками Норвегии и ШвецииFIS подтвердил факт использования нелегитимных смазок на Кубке Скандинавии лыжниками Норвегии и Швеции
МОК сообщил о карантинных условиях на Олимпиаде-2022 в ПекинеМОК сообщил о карантинных условиях на Олимпиаде-2022 в Пекине
Швейцария обратилась в МОК с просьбой обсудить перенос Олимпиады-2022 в ПекинеШвейцария обратилась в МОК с просьбой обсудить перенос Олимпиады-2022 в Пекине
Бойкотирующих стало больше: исламское духовенство запретило мусульманам посещать Олимпиаду-2022 в ПекинеБойкотирующих стало больше: исламское духовенство запретило мусульманам посещать Олимпиаду-2022 в Пекине
Последние новости
Подгружаем последние новости