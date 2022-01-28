МОК опубликовал правила использования соцсетей для официальных лиц Олимпиады в Пекине

Международный олимпийский комитет на своем официальном сайте опубликовал правила по публикациям в социальных сетях для спортсменов и других официальных лиц, связанных с проведением Олимпиады-2022.

Участников Игр несколько ограничили в публикации и распространении материалов (фото/аудио/видеосъемка).

При этом отмечается, что спортсменам и аккредитованным лицам можно делать фотографии с использованием непрофессионального оборудования, записывать аудио/видео и делиться ими в личных аккаунтах.

Однако размещать в соцсетях можно только материалы, которые сделаны в зрительных зонах и олимпийском поселке, за исключением "зон ограниченного доступа", к которым относят:

места проведения соревнований и церемоний

зоны для тренировок и выступлений

"служебные зоны", предназначенные для поддержки проведения Игр, куда не допускаются зрители.

Кроме того, нельзя публиковать материалы о:

больницах для пациентов с COVID-19

станциях допинг-контроля

фитнес-центрах

столовой

центре сбора образцов

жилых зонах других олимпийских команд

Отмечается, что также нельзя делиться сделанными на Олимпиаде материалами в коммерческих или рекламных целях, в том числе "в любых благодарственных сообщениях с любыми индивидуальными спонсорами или другими третьими лицами, не спонсорами Олимпийских игр".

В документе МОК говорится, что спортсменам запрещено выступать в роли представителей СМИ .

Если участники Игр все же нарушат эти правила, то они должны будут удалить материалы из соцсетей. К тому же, МОК или национальный олимпийский комитет могут принять дополнительные меры.

Олимпиада-2022 начнется 4 февраля.