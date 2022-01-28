Вратарь "Динамо" получил перелом носа и сотрясение мозга в спарринге на тренировочном сборе
Руслан Нещерет только 11 минут отстоял в воротах в игре против "Буде-Глимта".
Накануне в заключительном контрольном матче на испанском тренировочном сборе "Динамо" сыграло вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).
После перерыва в воротах киевлян появился Руслан Нещерет. Тем не менее, находился на поле 20-летний питомец академии "Динамо" всего 11 минут.
В одном эпизоде Руслан столкнулся с соперником и был заменен.
Добавим, что в тот же вечер "Динамо" вернулось в Киев. По прибытии Руслана сделали дополнительное обследование, которое обнаружило у голкипера перелом костей носа со смещением.
"На первую половину дня пятницы запланирована закрытая операция по восстановлению конгруентности костей носа, то есть их соответствующего положения.
На следующий сбор в Турцию с командой он не поедет, а будет восстанавливаться в Киеве.
После этого по его состоянию посмотрим, как будет проходить дальнейшее восстановление и тогда уже можно будет определиться с окончательными сроками его возвращения на поле", – цитирует старшего врача первой команды Андрея Шморгуна клубная пресс-служба.
Отметим, что 31 января команда Мирчи Луческу запланировала вылет в Турцию на второй сбор.