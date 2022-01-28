Вратарь "Динамо" получил перелом носа и сотрясение мозга в спарринге на тренировочном сборе

Руслан Нещерет только 11 минут отстоял в воротах в игре против "Буде-Глимта".

Накануне в заключительном контрольном матче на испанском тренировочном сборе "Динамо" сыграло вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).

После перерыва в воротах киевлян появился Руслан Нещерет. Тем не менее, находился на поле 20-летний питомец академии "Динамо" всего 11 минут.

В одном эпизоде Руслан столкнулся с соперником и был заменен.

Фото: ФК " Динамо Руслан Нещерет

Добавим, что в тот же вечер "Динамо" вернулось в Киев . По прибытии Руслана сделали дополнительное обследование, которое обнаружило у голкипера перелом костей носа со смещением.

"На первую половину дня пятницы запланирована закрытая операция по восстановлению конгруентности костей носа, то есть их соответствующего положения.

На следующий сбор в Турцию с командой он не поедет, а будет восстанавливаться в Киеве .

После этого по его состоянию посмотрим, как будет проходить дальнейшее восстановление и тогда уже можно будет определиться с окончательными сроками его возвращения на поле", – цитирует старшего врача первой команды Андрея Шморгуна клубная пресс-служба.

Отметим, что 31 января команда Мирчи Луческу запланировала вылет в Турцию на второй сбор.