Известного боксера Владимира Вирчиса нашли мертвым

Одна из версий – самоубийство.

Ушел из жизни украинский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, экс-чемпион мира Владимир Вирчис. Ему было 48 лет.

Уведомление об этом опубликовано на фейсбук-странице "Украинский бокс. Перезагрузка".

Причина смерти на странице не указана. Вчера Вирчис вышел из дома, но так и не вернулся.

По информации издания "Обозреватель", боксер совершил самоубийство. В последнее время он находился в депрессии.

Журналист Денис Казанский сообщил, что вчера Вирчис пришел на суд к политику Владиславу Мангеру, который обвиняется в убийстве Екатерины Гандзюк. Вирчис публично потребовал у Мангера вернуть долг, на что Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцены".

"Сегодня Вирчиса нашли мертвым. Пишут о "самоубийстве". Ну, как всегда...", - заметил Казанский.

Он добавил, что в прошлом уроженца Каховки Владимира Вирчиса и экс-главу Херсонского облсовета Владислава Мангера связывали приятельские отношения. Вирчис даже вступался за Мангера, когда его арестовали.

Владимир Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в тяжелом весе, а в 2005-2006 годах – интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.

В 2007 году Владимир победил итальянца Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в хевивейте.

Всего украинец одержал 26 побед в 28 боях (21 – нокаутом), потерпев два поражения.