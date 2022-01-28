В Пекине второй тест на коронавирус главного тренера сборной Украины по биатлону оказался отрицательным

Юрай Санитра в аэропорту сделал повторный тест.

В Пекине второй тест на коронавирус главного тренера сборной Украины по биатлону оказался отрицательным
Юрай Санітра
Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра по прилету в Пекин был вынужден повторно сделать тест на коронавирус.

Накануне 60-летний словацкий специалист сделал в аэропорту китайской столицы тест на COVID-19 и получил положительный результат.

Второй антиген-тест показал отрицательный результат, сообщает Biathlon.com.ua.

В ближайшие часы ожидаются результаты ПЦР-теста, после чего будет принято решение, сможет ли наставник мужской команды работать дальше или все же пойдет на карантин.

Ранее сообщалось, что результаты тестов на коронавирус других представителей украинской делегации были отрицательными.

Биатлонные соревнования зимних Олимпийских игр-2022 состоятся с 5 по 19 февраля.

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