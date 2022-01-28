Виталий Кличко обратился к Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), ранее активировавший пункт о реванше с украинским чемпионом Александром Усиком (19-0, 13 КО), опроверг сообщение о том, что он согласился на отступные в размере 15 млн фунтов, чтобы разрешить чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Усику сражаться за звание абсолютного чемпиона мира.

Поддержал Энтони в его решении все же проводить матч-реванш бывший чемпион мира, а ныне мэр Киева Виталий Кличко.

"Это его решение", - сказал Sky News Кличко-старший.

"Но мое личное мнение? Если Джошуа отойдет в сторону в этот момент, когда боксерская аудитория ждет реванша и хочет увидеть Джошуа против Усика, он покажет слабость. Джошуа, не делай этого, пожалуйста", - призвал Кличко Энтони.

?? "Joshua don't do that please!"



Vitali Klitschko says Anthony Joshua will be making a big mistake if he steps aside for Tyson Fury and doesn't go ahead with his rematch fight with Oleksandr Usyk. pic.twitter.com/SpQsXLn8Fp — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 27, 2022

"Как бойцы, мы боремся не только за себя, но и за публику. Аудитория решает. Если публика хочет боя, он должен состояться. Если Джошуа уйдет в сторону, я не уверен, что интерес к Джошуа будет столь велик в будущем", - опасается Виталий за последнего соперника своего младшего брата.

Кличко добавил, что все фанаты бокса ждут реванша.

"Все ждут реванша между Усиком и Джошуа. Усик такой сильный или Джошуа допустил ошибки? Кто сильнее? Этот вопрос интересует каждого любителя бокса. Давайте получим ответ. Поэтому этот бой должен состояться. Грандиозный бой. Сейчас все сомневаются, что Джошуа достаточно силен, чтобы биться с Фьюри

Он может дать ответ в бою с Усиком. Если Джошуа победит Усика, будет огромный интерес (к бою Джошуа против Фьюри, - прим. LB.ua)

Это будет главное сражение за последние 10 лет. Джошуа – классический боксер, Фьюри – неортодоксальный. Оба панчера, оба могут решить результат боя в любой момент. Оба являются бойцами мирового класса и могут нокаутировать друг друга в любую секунду", - отметил мэр Киева .

При этом Кличко отказался сделать прогноз на возможное сражение Джошуа – Фьюри.

"Ни один эксперт не может ожидать решения в боях, особенно с тяжеловесом, где все может решить один удар. Вот почему бокс такой интересный. Бойцы-тяжеловесы похожи на гладиаторов и пользуются огромным вниманием всего мира", - заявил Кличко.