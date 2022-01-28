"Прометей" вышел в четвертьфинал EuroCup Women

Слобожанский клуб во второй раз оказался сильнее "Касторс Брен".

"Прометей" вышел в четвертьфинал EuroCup Women
"Прометей"
Фото: prometeybc.com

На спортивной арене пгт Слобожанское Днепропетровской области баскетбольный "Прометей" встречался в ответном матче 1/8 финала EuroCup Women с "Касторс Брен".

Напомним, первый матч в Бельгии завершился минимальной победой украинок – 93:92.

На своей площадке "Прометей" действовал более убедительно, создав приличный гандикап уже в первой четверти.

Итоговая победа – 79:56 (27:11, 21:15, 23:19, 8:11) вывела украинский клуб в четвертьфинал турнира, где он сразится с победителем пары "Мерсин" (Турция) – "Фламмес Кароло" (Франция) .

Раньше поединки этих команд дважды переносили. Новые даты игр потенциальных соперников "Прометея" – 16 и 17 февраля. Оба матча состоятся на площадке турецкого клуба в городе Мерсин.

В чемпионате Франции "Фламмес Кароло" занимает третье место; "Мерсин" находится на пятой строчке в турнирной таблице турецкого первенства.

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