Требуют ПЦР-тест боб-саней: олимпийский Китай выставил странное условие Украине

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, в 2018 году впервые для Украины завоевавший олимпийскую лицензию в этом виде спорта, рассказал о неожиданных проблемах, с которыми столкнулась Украина на пути к Олимпиаде-2022.

По словам спортсмена, китайские власти требуют деньги за проведение плр-теста боб-саней, на которых должна соперничать Лидия Гунько.

"Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай . В этот раз, связана с переправкой боб-саней, на которых Лидия Гунько будет соревноваться.

Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР тестирование боб-саней и всех вещей, которые находятся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай .

Как Вы думаете, откуда будут брать мазок?", - написал Гераскевич на своей странице в Instagram.