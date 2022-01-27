Требуют ПЦР-тест боб-саней: олимпийский Китай выставил странное условие Украине

Откуда будут брать мазок?

Требуют ПЦР-тест боб-саней: олимпийский Китай выставил странное условие Украине
Владислав Гераскевич
Фото: Instagram

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, в 2018 году впервые для Украины завоевавший олимпийскую лицензию в этом виде спорта, рассказал о неожиданных проблемах, с которыми столкнулась Украина на пути к Олимпиаде-2022.

По словам спортсмена, китайские власти требуют деньги за проведение плр-теста боб-саней, на которых должна соперничать Лидия Гунько.

"Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз, связана с переправкой боб-саней, на которых Лидия Гунько будет соревноваться.

Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР тестирование боб-саней и всех вещей, которые находятся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай.

Как Вы думаете, откуда будут брать мазок?", - написал Гераскевич на своей странице в Instagram.

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