Главный тренер биатлонной сборной Украины по прибытии в Пекин сдал положительный тест на коронавирус

Это первый случай заболевания COVID-19 в составе олимпийской делегации Украины.

Главный тренер биатлонной сборной Украины по прибытии в Пекин сдал положительный тест на коронавирус
Юрай Санитра
Фото: XSPORT

Сегодня олимпийская сборная Украины по биатлону прибыла в Пекин для участия в Олимпийских играх-2022.

В аэропорту китайской столицы членами официальной украинской делегации были сданы обязательные тесты на COVID-19.

У главного тренера мужской команды Юрая Санитры он оказался положительным, сообщает suspilne.media.

У остальных членов национальной сборной тест оказался отрицательным. Санитра будет еще раз протестирован, и если второй тест также будет положительным, словак будет изолирован. Это первый положительный тест в составе олимпийской сборной Украины.

Отмечается, что перед вылетом спортсмены и тренеры прошли два ПЦР-теста, все показали отрицательные результаты в сборной Украины.

Напомним, перед началом сезона в составе мужской команды возникла вспышка коронавируса: тогда переболели, в частности, Артем Прима и Артем Тищенко, тоже попавшие в состав Украины на Олимпиаду-2022. А уже во время сезона заболел тренер Александр Кравченко - он пропустил два этапа Кубка мира, но оказался в составе делегации на Игры в Пекин.

Добавим, что сборная Норвегии с лыж, в свою очередь, не может вылететь в Пекин из-за случаев заболевания COVID-19. В частности, положительные тесты сдали сразу две спортсменки – Гайди Венг и Анне-Кьерсти Кальво.

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