Суркис – против новых правил ФИФА об арендованных футболистах

С 1 июля ФИФА ужесточает правила аренды.

Суркис – против новых правил ФИФА об арендованных футболистах
Ігор Суркіс
Фото: Twitter

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал новые правила FIFA, предполагающие сокращение количества переданных и принятых в аренду футболистов.

"Вчера прочитал новые правила FIFA об арендованных футболистах. А что же тогда делать? Парень формируется, ему 18-19 лет. Я ведь не могу "раздать" этих футболистов...

Даже если я раздам всех по арендам, даже если бы не было этого правила, мне скажут, что я "сделал" не одесский Черноморец, а весь украинский футбол. Как будто весь наш чемпионат работает на "Динамо". Я этого не хочу", - заявил Суркис в программе "Бомбардир".

"Да, есть ребята, с которыми мы простимся. Мы видим, что они прошли путь в школе, но они не для высоких задач, они идут и ищут себе путь сами. Есть даже родители футболистов, которые приходят перед подписанием контракта и говорят: " Мы не хотим, чтобы наш сын уходил в аренду, а перспектив играть у вас нет", - объясняет ситуацию президент "Динамо".

При этом бизнесмен призвал вернуть молодежный чемпионат.

"Я не хочу сделать "Мариуполь". Я хочу, чтобы был турнир, который был раньше. Назовите его как хотите: U-21 или U-23, но чтобы могли играть игроки из первой команды. Сегодня на сборе 27 футболистов, а играют – всего 11", подчеркнул Суркис.

Напомним, FIFA опубликовала список новых правил, касающихся аренды профессиональных футболистов.

С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клубы смогут иметь максимум восемь игроков, взятых в аренду, и восемь игроков, отданных в аренду. С 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года будет применяться та же конфигурация, но не более семи игроков, а начиная с июля 2024 - не более шести игроков.

Также будет введен запрет на аренду футболистов, находящихся в аренде. Для определения условий аренды потребуется заключение письменного соглашения.

Поэтому недовольство Суркиса вполне понятно, ведь в начале нынешнего сезона "Динамо" отдало в аренду одному только "Черноморцу" 12 своих игроков.

Добавим, что у "Шахтера" сложилась аналогичная ситуация. "Горняки" превратили "Мариуполь" практически в свой фарм-клуб.

С новыми правилами проворачивать подобные соглашения будет проблематично.

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