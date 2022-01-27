"Динамо" U-19 не доиграло на турецком сборе спарринг из-за массовой драки, которую спровоцировал динамовец

Накануне молодежная команда киевского "Динамо" провела на турецком сборе спарринг со сверстниками из "Антальяспора".

Поединок был прерван при счете 2:2 из-за массовой потасовки, инициатором которой стал динамовец Самба Диалло.

В конце поединка сенегалец отличился голом, убежав из центра поля от соперников. Однако арбитр зафиксировал офсайд, отменив взятие ворот.

Динамовцы возмутились решением рефери, ведь по их мнению гол был забит чисто. На поле даже выбежал старший тренер "Динамо" Игорь Костюк, выразивший свое недовольство арбитру.

Наиболее эмоционально отреагировал на эпизод сам автор незачтенного гола Диалло, устроивший серьезный конфликт с соперником, а заодно толкнувший в грудь рефери матча, тем самым спровоцировав массовую драку.

В своеобразной самбе досталось и самому Самбе, получившему удар ногой в самое неожиданное место.

В результате бригада арбитров решила завершить поединок досрочно.