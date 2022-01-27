"Динамо" U-19 не доиграло на турецком сборе спарринг из-за массовой драки, которую спровоцировал динамовец

Диалло повел себя по-хамски.

"Динамо" U-19 не доиграло на турецком сборе спарринг из-за массовой драки, которую спровоцировал динамовец
Самба Диалло
Фото: ФК "Динамо"

Накануне молодежная команда киевского "Динамо" провела на турецком сборе спарринг со сверстниками из "Антальяспора".

Поединок был прерван при счете 2:2 из-за массовой потасовки, инициатором которой стал динамовец Самба Диалло.

В конце поединка сенегалец отличился голом, убежав из центра поля от соперников. Однако арбитр зафиксировал офсайд, отменив взятие ворот.

Динамовцы возмутились решением рефери, ведь по их мнению гол был забит чисто. На поле даже выбежал старший тренер "Динамо" Игорь Костюк, выразивший свое недовольство арбитру.

Наиболее эмоционально отреагировал на эпизод сам автор незачтенного гола Диалло, устроивший серьезный конфликт с соперником, а заодно толкнувший в грудь рефери матча, тем самым спровоцировав массовую драку.

В своеобразной самбе досталось и самому Самбе, получившему удар ногой в самое неожиданное место.

В результате бригада арбитров решила завершить поединок досрочно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский поздравил украинскую сборную, которая отправляется на Олимпиаду в ПекинЗеленский поздравил украинскую сборную, которая отправляется на Олимпиаду в Пекин
В Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегацийВ Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегаций
Стали известны все участники плей-офф Кубка африканских нацийСтали известны все участники плей-офф Кубка африканских наций
В Харьковской области впервые проходят спортивные соревнования по сноукайтингуВ Харьковской области впервые проходят спортивные соревнования по сноукайтингу
Спортивный министр рассказал, что должны делать в Пекине украинские спортсмены на фоне роSSийского флагаСпортивный министр рассказал, что должны делать в Пекине украинские спортсмены на фоне роSSийского флага
Блок рекламы


Похожие новости
Международная федерация спортивной медицины раскритиковала МОК из-за трансгендеровМеждународная федерация спортивной медицины раскритиковала МОК из-за трансгендеров
Оргкомитет Олимпиады-2022 отказался продавать билеты на Игры из-за COVIDОргкомитет Олимпиады-2022 отказался продавать билеты на Игры из-за COVID
Джокович может потерять до $30 млн из-за скандала с отказом от вакцинацииДжокович может потерять до $30 млн из-за скандала с отказом от вакцинации
Две белорусские лыжницы заявили, что власти не пускают их на Олимпиаду-2022 из-за поддержки оппозицииДве белорусские лыжницы заявили, что власти не пускают их на Олимпиаду-2022 из-за поддержки оппозиции
"Ливерпуль" закрыл тренировочный центр из-за ситуации с коронавирусом в команде"Ливерпуль" закрыл тренировочный центр из-за ситуации с коронавирусом в команде
В АПЛ зарождается лавина отмененных матчей из-за коронавирусаВ АПЛ зарождается лавина отмененных матчей из-за коронавируса
УЕФА планирует выделить клубам до €7 млрд из-за коронавируса, - СМИ. ФутболУЕФА планирует выделить клубам до €7 млрд из-за коронавируса, - СМИ. Футбол
Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. ФутболАгуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Футбол
АПЛ перенесла сегодняшний матч с участием "Манчестера Юнайтед" из-за вспышки COVID-19АПЛ перенесла сегодняшний матч с участием "Манчестера Юнайтед" из-за вспышки COVID-19
Жеребьевка Лиги чемпионов будет проведена повторно из-за допущенных ошибокЖеребьевка Лиги чемпионов будет проведена повторно из-за допущенных ошибок
Последние новости
Подгружаем последние новости