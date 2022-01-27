"Ворскла" подписала игрока сборной Северной Македонии. Футбол

Джоко Зайков на 2,5 года связал свою спортивную карьеру с полтавским клубом.

"Ворскла" подписала игрока сборной Северной Македонии
Джоко Зайков
Фото: ФК "Ворскла"

"Ворскла" оформила трансфер защитника сборной Северной Македонии Джоко Зайкова, сообщается на официальном сайте полтавчан.

Контракт 26-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан на 2,5 года. Новичок уже успел провести одну тренировку в составе новой команды.

"Буду рад помочь моей новой команде в решении самых высоких задач. Надеюсь, моего мастерства и опыта для этого хватит", - цитирует новобранца пресс-служба "зелено-белых".

Последним клубом Зайкова был "Левский". До этого он защищал цвета французского "Ренна", бельгийского "Шарлеруа" и македонской "Рабочицы".

В составе национальной команды Зайков провел 17 поединков, в которых забил 1 мяч.

Добавим, что Зайков стал третьим македонцем в истории полтавского клуба. Ранее цвета "Ворсклы" защищали полузащитник Филипп Деспотовски (2008-2010) и нападающий Адис Яхович (2013-2014).

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