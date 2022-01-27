Верховная Рада приняла антидопинговый законопроект

Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за законопроект №5099 "Об антидопинговой деятельности в спорте". Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп Ольга Саладуха.

Отметим, что после принятия Верховной Радой необходимы подписи спикера парламента и президента Украины, после чего он вступит в силу.

Проект закона №5099 проголосован во втором чтении, и после подписи президента станет законом.

Главные пункты принятого законопроекта:

уточняет функции и полномочия Национального антидопингового центра;

организует допинг-контроль на основе стандартов WADA (Всемирного антидопингового агентства);

устанавливает ответственность за нарушение антидопинговых правил;

предусматривает функционирование Национальной лаборатории антидопингового контроля, которая в будущем будет сертифицирована WADA.

Кроме того, Комитет Верховной Рады Украины по молодежи и спорту в полном составе зарегистрировал законопроект №5640, в котором подробно описан процесс работы антидопинговой лаборатории и формирования ее руководства. Сегодня Верховная Рада приняла этот законопроект за основу.

Согласно законопроекту №5640, директором антидопинговой лаборатории не может быть действующий спортсмен, судимое лицо, должностное лицо любой спортивной федерации.

"Самое важное, что в процессе подготовки этих законопроектов Комитет провел несколько раундов переговоров с WADA и внес в текст все необходимые редактирования.

Когда антидопинговая лаборатория заработает, Украина больше не будет тратить сумасшедшие средства на вывоз и анализ допинг-проб за рубежом. Все скандалы, связанные с употреблением запрещенных веществ, останутся в прошлом.

Я благодарна всем коллегам, которые поддержали эти законопроекты. Сегодня мы приблизились к новому качеству украинского спорта!" – написала Солодуха.