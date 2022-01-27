Стали известны условия перехода футболиста "Шахтера" в "Бордо"

Даниил Игнатенко отдан в аренду.

Стали известны условия перехода футболиста "Шахтера" в "Бордо"
Данило Ігнатенко
Фото: СК "Дніпро-1"

Клуб французской Лиги 1 "Бордо" договорился с "Шахтером" об аренде опорного полузащитника Даниила Игнатенко, который первую часть этого сезона также на условиях аренды отыграл за "Днепр-1".

"Горняки" отдают 24-летнего Игнатенко до конца сезона, при этом у "Бордо" будет опция выкупа контракта за 2-3 млн евро.

Отметим, что "Бордо" борется за выживание в Лиге 1, занимая после 22 туров 17 место.

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