Стали известны условия перехода футболиста "Шахтера" в "Бордо"

Клуб французской Лиги 1 "Бордо" договорился с "Шахтером" об аренде опорного полузащитника Даниила Игнатенко, который первую часть этого сезона также на условиях аренды отыграл за "Днепр-1".

"Горняки" отдают 24-летнего Игнатенко до конца сезона, при этом у "Бордо" будет опция выкупа контракта за 2-3 млн евро.

Отметим, что "Бордо" борется за выживание в Лиге 1, занимая после 22 туров 17 место.