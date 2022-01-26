"Шахтер" готов заплатить €10 млн за 16-летнего игрока. Футбол

Артур попал на радары донецкого клуба.

Артур
Фото: Мэйлсон Сантана – FFC
Артур

"Шахтер" доказывает, что бразильский рынок остается для него лучшим.

Вице-чемпион Украины заинтересовался хавбеком "Флуминенсе" Артуром, сообщает издание NETFLU.

Донецкий клуб готов предложить "Триколорному Рио" около 10 млн. евро за 16-летнего футболиста.

Отмечается, что бразилец не сможет перейти в европейский клуб до своего 18-летия. Посредник по его предполагаемому трансферу в "Шахтер" советует "горнякам" не спешить, а продолжить наблюдать за игроком.

Добавим, что Артур выступает за команду "Флуминенсе" U-20. В прошлом году он дебютировал за первую команду.

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