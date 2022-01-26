Определились все пары полуфиналисток Australian Open-2022

Первая ракетка мира – в обойме.

В женском одиночном разряде первого в сезоне турнира "Большого шлема" Australian Open осталось сыграть всего 3 поединка.

Определились все пары полуфинальной стадии.

Последней, что пробилась в квартет сильнейших, стала Ига Свёнтек (№9 WTA). Польская теннисистка в упорной борьбе сумела одержать волевую победу над 115-й ракеткой мира, наделавшей много шума на турнире эстонкой Кайей Канепи – 4:6, 7:6 (7-2), 6:3.

В полуфинале полька сыграет с представительницей США Даниэлой Коллинз (№30 WTA).

Вторую пару полуфиналисток составят первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия) и находящаяся в мировом рейтинге американка Мэдисон Киз ровно на полсотни позиций ниже.

Оба поединка состоятся в четверг, 27 января.