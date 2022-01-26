Никогда не говори "никогда", - Суркис о сотрудничестве с Шевченко

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью YouTube-каналу "Бомбардир" поделился мнением о потенциальном сотрудничестве с Андреем Шевченко.

По словам главы киевского клуба, пока у него нет моральных прав приглашать экс-руководителя сборной Украины на должность тренера "бело-синих".

"Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо". У меня не было для этого оснований. У меня есть тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года", - заявил Суркис.

При этом президент клуба не отрицает, что такой случай представится в будущем.

"Никогда не говори "никогда".

"Могу представить, что в будущем буду работать и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока что тренер "Динамо" Луческу – я ни с кем ни о чем не говорю и не обсуждаю.

Сразу хочу предупредить – прекратите. Все пишут, что то я с тем-то договорился, то о том-то. Я ни с кем не вступаю в переговоры", - подчеркнул Суркис.