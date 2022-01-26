Клуб Английской премьер-лиги назначил уже третьего главного тренера за сезон

Рой Ходжсон снова в строю.

Рой Ходжсон
Фото: skysports.com
Рой Ходжсон

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон возглавил клуб Английской премьер-лиги "Уотфорд", сообщает пресс-служба лондонского клуба.

"ФК "Уотфорд" рад подтвердить назначение Роя Ходжсона главным тренером клуба. К бывшему наставнику сборной Англии присоединился его доверенный помощник Рэй Льюингтон, так блестяще руководивший "шершнями" с 2002 по 2005 год.

Ходжсон, наиболее известный тем, что возглавлял "Трех львов" в течение четырехлетнего периода, включающего Евро-2012, чемпионат мира-2014 и Евро-2016, также много работал на клубном уровне в Англии и во всем мире. Добро пожаловать в Уотфорд, Рой. И с возвращением, Рэй!", - говорится в заявлении.

Последним местом работы 74-летнего специалиста был другой лондонский клуб "Кристал Пэлас", который он покинул после завершения сезона 2020/21. В то же время он сообщил, что завершает тренерскую карьеру.

В должности главного тренера "Уотфорда" англичанин сменил итальянца Клаудио Раньери, которого уволили днем ранее.

Ходжсон стал уже третьим главным тренером "Уотфорда" в нынешнем сезоне: кроме Раньери в первом круге АПЛ успел поработать испанец Хиско Муньос, с которым "шершни" начали сезон.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский поздравил украинскую сборную, которая отправляется на Олимпиаду в ПекинЗеленский поздравил украинскую сборную, которая отправляется на Олимпиаду в Пекин
В Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегацийВ Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегаций
В Харьковской области впервые проходят спортивные соревнования по сноукайтингуВ Харьковской области впервые проходят спортивные соревнования по сноукайтингу
Футболистка "Шахтера" в интервью ответила на вопрос, как женщины принимают мяч на грудьФутболистка "Шахтера" в интервью ответила на вопрос, как женщины принимают мяч на грудь
Спортивный министр рассказал, что должны делать в Пекине украинские спортсмены на фоне роSSийского флагаСпортивный министр рассказал, что должны делать в Пекине украинские спортсмены на фоне роSSийского флага
Блок рекламы


Похожие новости
44-летний хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" избил соперника, жестко встретившего его одноклубника44-летний хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" избил соперника, жестко встретившего его одноклубника
Кандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 победКандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 побед
Клуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренераКлуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренера
УЕФА наложил трансферный бан на клуб УПЛ. ФутболУЕФА наложил трансферный бан на клуб УПЛ. Футбол
Украина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлонуУкраина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлону
Главная цель клуба – победа в Лиге чемпионов: генеральный директор "Шахтера"Главная цель клуба – победа в Лиге чемпионов: генеральный директор "Шахтера"
"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол
Родной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штабРодной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штаб
Клуб АПЛ улучшил свое предложение по трансферу игрока "Шахтера" МудрикаКлуб АПЛ улучшил свое предложение по трансферу игрока "Шахтера" Мудрика
Луческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". ФутболЛуческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости