Клуб Английской премьер-лиги назначил уже третьего главного тренера за сезон

Рой Ходжсон снова в строю.

Фото: skysports.com Рой Ходжсон

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон возглавил клуб Английской премьер-лиги "Уотфорд", сообщает пресс-служба лондонского клуба.

"ФК "Уотфорд" рад подтвердить назначение Роя Ходжсона главным тренером клуба. К бывшему наставнику сборной Англии присоединился его доверенный помощник Рэй Льюингтон, так блестяще руководивший "шершнями" с 2002 по 2005 год.

Ходжсон, наиболее известный тем, что возглавлял "Трех львов" в течение четырехлетнего периода, включающего Евро-2012, чемпионат мира-2014 и Евро-2016, также много работал на клубном уровне в Англии и во всем мире. Добро пожаловать в Уотфорд, Рой. И с возвращением, Рэй!", - говорится в заявлении.

Последним местом работы 74-летнего специалиста был другой лондонский клуб "Кристал Пэлас", который он покинул после завершения сезона 2020/21. В то же время он сообщил, что завершает тренерскую карьеру.

В должности главного тренера "Уотфорда" англичанин сменил итальянца Клаудио Раньери, которого уволили днем ранее.

Ходжсон стал уже третьим главным тренером "Уотфорда" в нынешнем сезоне: кроме Раньери в первом круге АПЛ успел поработать испанец Хиско Муньос, с которым "шершни" начали сезон.