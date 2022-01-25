"Шахтер" собирается натурализовать еще одного бразильца. Футбол

Алан Патрик может пригодиться сборной Украины на Чемпионате мира-2022.

"Шахтер" собирается натурализовать еще одного бразильца
Алан Патрік
Фото: "Шахтар"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Алан Патрик может пойти по стопам своих одноклубников Жуниора Мораеса и Марлоса и стать гражданином Украины, сообщают в программе "Цыганик LIVE".

По мнению авторитетного журналиста Игоря Цыганика, натурализация бразильца позволит вице-чемпиону решить некоторые кадровые проблемы.

"В "Шахтере" всерьез рассматривают возможность предложить Алану Патрику принять украинское гражданство. В донецком клубе не так много футболистов, которые могут выходить с первых минут и стабильно давать результат. Эту проблему следует решать", – заявил Цыганик.

Отметим, что Патрик является игроком "Шахтера" с 2011 года, но неоднократно уходил в аренду в бразильские клубы. С января 2017 года на постоянной основе находится в Украине. Для натурализации нужно прожить на территории Украины последние 5 лет.

В текущем сезоне бразилец сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

В случае успешной натурализации на Патрика может рассчитывать и главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

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