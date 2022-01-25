Промоутер Усика расставил точки над "I" в саге о бое украинца с Фьюри

Вопрос похож на калейдоскоп.

Промоутер Усика расставил точки над "I" в саге о бое украинца с Фьюри
Олександр Усик і Олександр Красюк
Фото: K2 Promotions

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк поделился мнением о предстоящем поединке своего клиента.

По словам украинца, сейчас идет активная работа над тем, чтобы организовать бой между Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), однако для этого нужно договориться со всеми сторонами.

"С ноября ведутся переговоры о бое Усика и Фьюри. В один момент мы были близки к нему, но потом все срывалось, а потом мы возвращались к ним. Сейчас нет определенности, а переговоры ведутся".

Мы близки к решению, но это только переговоры. Сейчас я не могу подтвердить, что Усик подерется с Фьюри в следующем бою", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

"Думаю, об отступных Джошуа начали говорить в декабре. Мы обсуждали такую возможность по телефону. Если деньги его устроят, если Джошуа гарантируют бой с победителем, и все будут довольны, то не будет больших препятствий.

Но в этом фильме играет роль еще один человек – Диллиан Уайт, обязательный претендент для Фьюри. Он также должен быть удовлетворен условиями", – отметил промоутер.

"Это сложная схема для реализации, это могу сказать по опыту. Но все равно по-прежнему есть шанс, что все стороны согласятся с условиями, и мы увидим бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе", - добавил с оптимизмом Красюк.

Ранее Энтони Джошуа опроверг информацию, что он готов взять отступные и позволить Усику сразиться с Фьюри.

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