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2022-01-25
За старт Олимпиады-2022 становится тревожно: в Пекине зафиксировано 15 новых случаев коронавируса в связанных с Играми лиц
До старта форума осталась ровно декада.
Фото: beijing2022.cn
Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине на официальном сайте сообщил о новых случаях коронавируса.
24 января было обнаружено 15 новых зараженных.
12 положительных тестов были сданы в аэропорту лицами, связанными с Олимпиадой. Еще 3 случая были обнаружены у лиц, ранее прибывших в Пекин на Игры-2022 – у одного члена спортивной делегации и двух связанных с Олимпиадой.
Напомним, в день открытия олимпийского поселка были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом у официальных лиц.
До открытия Игр осталось 10 дней.