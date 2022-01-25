За старт Олимпиады-2022 становится тревожно: в Пекине зафиксировано 15 новых случаев коронавируса в связанных с Играми лиц

Фото: beijing2022.cn

Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине на официальном сайте сообщил о новых случаях коронавируса.

24 января было обнаружено 15 новых зараженных.

12 положительных тестов были сданы в аэропорту лицами, связанными с Олимпиадой. Еще 3 случая были обнаружены у лиц, ранее прибывших в Пекин на Игры-2022 – у одного члена спортивной делегации и двух связанных с Олимпиадой.

Напомним, в день открытия олимпийского поселка были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом у официальных лиц.

До открытия Игр осталось 10 дней.