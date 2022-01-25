Объявлено точное количество погибших и пострадавших перед матчем Кубка Африки Камерун – Коморы. Футбол

На Кубке африканских наций в давке перед матчем Камерун – Коморские Острова (2:1) погибли 8 человек, еще 38 пострадали, причем 7 получили серьезные травмы, передает The Athletic со ссылкой на заявление властей.

По имеющимся данным, игру посетили 50 тысяч человек.

Африканская конфедерация футбола (CAF) уже выступила с заявлением по поводу инцидента.

"CAF ведет расследование и пытается выяснить больше деталей о случившемся. Мы в постоянном контакте с правительством Камеруна и оргкомитетом", - отмечает пресс-служба СAF.

Напомним, у стадиона "Пауля Бия" в столице Камеруна Яунде произошла трагедия. Толпа фанатов пыталась прорваться на арену, охрана не смогла сдержать движение болельщиков, в результате возникла давка, некоторые люди упали, потеряли сознание и были затоптаны.