Перестаньте слушать чепуху, если только она не от меня, – Джошуа об отказе от реванша с Усиком

Британец верит, что вернет пояса.

Перестаньте слушать чепуху, если только она не от меня, – Джошуа об отказе от реванша с Усиком
Ентоні Джошуа і Олександр Усик
Фото: BoxingScene

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) прокомментировал информацию в СМИ о том, что он готов взять отступные и разрешить чемпиону мира Александру Усику (19-0, 13) КО) провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

"Только и слышу, как все вокруг говорят о том, что Эй Джей согласился взять 15 млн и отойдет в сторону. Никакого контракта я не подписывал, я его даже в глаза не видел. Перестаньте слушать чушь, только если это не я.

Только я контролирую свою судьбу, я управляю своими делами. Я – умный человек, и я принимаю взвешенные решения по своим дальнейшим шагам", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

"Знаете, что меня раздражает во всем этом? Я читаю новости, которые дают мои цитаты, но сижу и думаю: "Я же не давал никаких интервью". Откуда же человек взял эту информацию?

Хватит слушать чушь из других источников. Только когда я буду говорить, тогда вы будете знать, что этой информации можно верить", - отметил британец.

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