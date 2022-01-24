Джошуа согласился получить 15 млн фунтов отступных, чтобы Усик сразился с Фьюри, - СМИ

Беспроигрышная позиция англичанина: после этого он все равно встретится с победителем.

Джошуа согласился получить ?15 млн фунтов отступных, чтобы Усик сразился с Фьюри, - СМИ
Фото: Skysports.com

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) согласен отказаться от права на матч-реванш с чемпионом мира Александром Усиком (19-0, 13 КО), сообщает The Telegraph.

За это британец получит гонорар в размере 15 млн. фунтов.

Отказ Джошуа позволит Усику провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Напомним, первый поединок между Усиком и Джошуа прошел 25 сентября 2021 года в Лондоне. Бой длился 12 раундов, украинец одержал победу единогласным решением судей. Реванш планировалось провести весной 2022 года.

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