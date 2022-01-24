В Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегаций
В Пекине коронавирус обнаружен у официальных лиц.
В столице белой Олимпиады-2022 зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом у прибывших на соревнования официальных лиц, сообщает оргкомитет Игр.
23 января, в день открытия олимпийских деревень, в Китай прибыли 529 человек, задействованных в проведении Игр, в том числе 153 спортсмена и представители команд. Четверо из них сдали положительные тесты на коронавирус, включая представителя спортивной делегации одной из стран, имя которого пока не разглашается.
Пока не ясно, будут ли изолировать людей, которые с ним контактировали.
Ранее COVID-19 был обнаружен исключительно у местных жителей, связанных с проведением форума.
Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине и в двух соревновательных кластерах с 4 по 20 февраля.
Украина отправит на игры 45 спортсменов.