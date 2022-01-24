В Пекине выявлены первые случаи заболевания COVID-19 у представителей олимпийских делегаций

В Пекине коронавирус обнаружен у официальных лиц.

Фото: beijing2022.cn

В столице белой Олимпиады-2022 зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом у прибывших на соревнования официальных лиц, сообщает оргкомитет Игр.

23 января, в день открытия олимпийских деревень, в Китай прибыли 529 человек, задействованных в проведении Игр, в том числе 153 спортсмена и представители команд. Четверо из них сдали положительные тесты на коронавирус, включая представителя спортивной делегации одной из стран, имя которого пока не разглашается.

Пока не ясно, будут ли изолировать людей, которые с ним контактировали.

Ранее COVID-19 был обнаружен исключительно у местных жителей, связанных с проведением форума.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине и в двух соревновательных кластерах с 4 по 20 февраля.

Украина отправит на игры 45 спортсменов.

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